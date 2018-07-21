СМИ: палестинские группировки согласились прекратить огонь в Газе

По его информации, палестинские группировки, действующие в Газе, пришли к согласию о возобновлении режима прекращения огня, начиная с полуночи субботы (01:00 за Киевом).

14 июля при участии Египта были достигнуты договоренности о прекращении взаимных атак в Газе между Израилем и палестинскими группировками. За сутки до до этого события представители одной из основных палестинских фракций — движения ХАМАС, который фактически управляет сектором Газа, провели в Каире встречу с руководством египетской общей разведки. Как заявил по их окончании заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук, состоялись важнейшие по содержанию переговоры, которые затрагивают палестинский народ во всех районах, где он проживает, особенно в секторе Газа.

Как повыдомляв УНН, Израиль поразил 40 целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на убийство солдата на границе.