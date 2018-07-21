ЗМІ: палестинські угруповання погодилися припинити вогонь в Газі

За його інформацією, палестинські угруповання, що діють в Газі, дійшли згоди про відновлення режиму припинення вогню, починаючи з півночі суботи (1:00 за Києвом).

14 липня за участю Єгипту було досягнуто домовленостей про припинення взаємних атак в Газі між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями. За добу до до цієї події представники однієї з основних палестинських фракцій — руху ХАМАС, який фактично керує сектором Газа, провели в Каїрі зустріч з керівництвом єгипетської загальної розвідки. Як заявив після їх закінчення заступник глави політбюро руху Муса Абу Марзук, відбулися найважливіші за змістом переговори, які зачіпають палестинський народ у всіх районах, де він проживає, особливо в секторі Газа.

Як повыдомляв УНН, Ізраїль вразив 40 цілей ХАМАС в секторі Гази у відповідь на вбивство солдата на кордоні.