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СМИ назвали страну, которая может стать главным гарантом безопасности для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Главным гарантом безопасности для Украины могут стать Соединенные Штаты Америки, пишет The Wall Street Journal, добавляя, что за основу разработки соглашений взята концепция израильской модели о гарантиях, передает УНН.

Детали

Газета пишет, что Украина вступает в решающий этап войны с россией, в то время, как США и НАТО объединяются вокруг укрепления украинской обороны и стремления гарантировать суверенное будущее страны. WSJ отмечает, что западные лидеры, включая президента США Джо Байдена, рассматривают вариант, схожий с израильской моделью о гарантиях безопасности.

Вероятнее всего, такое предположение по гарантиям для Украины на основе израильского опыта будет обсуждаться на саммите НАТО в июле в Вильнюсе.

По словам источников WSJ, ожидается, что после саммита будет подписано соглашение, известное как “Киевское соглашение о безопасности”.

Представитель администрации США заявил, что обсуждение израильской модели для Киева возникло как способ решения основных проблем безопасности Украины, поскольку членство в НАТО стране будет доступно не скоро.

Источники газеты сообщают, что концепция на основе израильского опыта была впервые разработана в сентябре главой Офиса Президента Андреем Ермаком и бывшим Генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

По мнению западных лиц, подобная договоренность с Украиной может изменить ход войны с россией.

“Украине нужны железные и прочные гарантии безопасности”, — сказал Ермак в комментарии газете. Он добавил, что такие гарантии должны оставаться в силе до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО.

WSJ также пишет со ссылкой на источники, что Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Литве, где альянс, как ожидается, создаст новый орган, известный как украинский совет НАТО, который станет “воротами к будущему членству”.

Как утверждают официальные лица, Украина будет иметь право созывать заседание совета и обращаться за помощью, которую затем будут оказывать отдельные страны-члены.

Помощник экс-генсека НАТО и один из участников разработки соглашений о гарантиях безопасности Фабрис Потье сказал в комментарии WSJ, что в качестве главного гаранта будут выступать США. НАТО, Украина и другие официальные лица заявили, что ожидают, что сторонами договора о гарантиях безопасности также будут Великобритания, Германия и Франция.

Такой план поддержали высокопоставленные официальные лица в нескольких европейских столицах, включая Париж и Берлин.

Фабрис Потье отмечает, что успех соглашения будет зависеть от деталей.

"Договор должен быть достаточно обязывающим, чтобы вызывать доверие, иначе россияне не воспримут его всерьез, и это не сможет их удержать и предотвратить новую войну”, – добавил он.

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