ЗМІ назвали країну, яка може стати головним гарантом безпеки України

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Газета пише, що Україна вступає у вирішальний етап війни з росією, в той час, як США і НАТО об'єднуються навколо зміцнення української оборони і прагнення гарантувати суверенне майбутнє країни. WSJ зазначає, що західні лідери, включно з президентом США Джо Байденом, розглядають варіант, схожий із ізраїльською моделлю про гарантії безпеки.

Найімовірніше, таке припущення щодо гарантій для України на основі ізраїльського досвіду обговорюватимуть на саміті НАТО в липні у Вільнюсі.

За словами джерел WSJ, очікується, що після саміту буде підписано угоду, відому як “Київська угода про безпеку”.

Представник адміністрації США заявив, що обговорення ізраїльської моделі для Києва виникло як спосіб розв'язання основних проблем безпеки України, оскільки членство в НАТО країні буде доступне не скоро.

Джерела газети повідомляють, що концепцію на основі ізраїльського досвіду вперше розробили у вересні глава Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

На думку західних осіб, подібна домовленість з Україною може змінити хід війни з росією.

“Україні потрібні залізні та міцні гарантії безпеки”, — сказав Єрмак у коментарі газеті. Він додав, що такі гарантії мають залишатися чинними доти, доки Україна не стане членом НАТО.

WSJ також пише з посиланням на джерела, що Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Литві, де альянс, як очікується, створить новий орган, відомий як українська рада НАТО, що стане “воротами до майбутнього членства”.

Як стверджують офіційні особи, Україна матиме право скликати засідання ради та звертатися по допомогу, яку потім надаватимуть окремі країни-члени.

Помічник ексгенсека НАТО і один з учасників розроблення угод про гарантії безпеки Фабріс Потьє сказав у коментарі WSJ, що головним гарантом виступатимуть США. НАТО, Україна та інші офіційні особи заявили, що очікують, що сторонами договору про гарантії безпеки також будуть Велика Британія, Німеччина та Франція.

Такий план підтримали високопоставлені офіційні особи в кількох європейських столицях, включно з Парижем і Берліном.

Фабріс Потьє зазначає, що успіх угоди залежатиме від деталей.

"Договір має бути достатньо зобов'язуючим, щоб викликати довіру, інакше росіяни не сприймуть його серйозно, і це не зможе їх утримати і запобігти новій війні”, – додав він.

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