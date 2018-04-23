СМИ: министры G7 подготовили "жесткое" заявление в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) по итогам двухдневной встречи в Торонто, как ожидается, выступят с заявлением, в которой будет выдержана "жесткая линия" в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.
Как сообщается, "жесткое" заявление в отношении России будет касаться ее участия в конфликтах в Сирии и в Украине. При этом представители G7, как отмечается, согласились оставить открытой дверь для сотрудничества.
Источники, выступая на условиях анонимности, заявили, что в окончательном заявлении министров будет поддержана "бескомпромиссная линия" в отношении Москвы, которую "Большая семерка" осудила за аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин рассказал подробности разговора на встрече в рамках G7
"Формулировки будут жесткими из-за того, что делали русские до настоящего времени, но их также можно интерпретировать как попытку оставить дверь открытой", - сказал один из источников.
"Мы говорим им: "Если вы хотите, чтобы вас рассматривали как великую державу, тогда работайте с нами", - отметил источник.
Напомним, глава МИД ФРГ исключил возможность возвращения РФ в состав G7.