ЗМІ: міністри G7 підготували "жорстку" заяву щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) за підсумками дводенної зустрічі в Торонто, як очікується, виступлять із заявою, в якій буде витримана "жорстка лінія" щодо Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.
Як повідомляється, "жорстка" заява щодо Росії буде стосуватися її участі в конфліктах в Сирії і в Україні. При цьому представники G7, як зазначається, погодилися залишити відкритими двері для співпраці.
Джерела на умовах анонімності заявили, що в остаточній заяві міністрів буде підтримана "безкомпромісна лінія" щодо Москви, яку "Велика сімка" засудила за анексію Криму і підтримку бойовиків на сході України.
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"Формулювання будуть жорсткими через те, що робили росіяни досі, але їх також можна інтерпретувати як спробу залишити двері відкритими", - сказало одне з джерел.
"Ми говоримо їм: "Якщо ви хочете, щоб вас розглядали як велику державу, тоді працюйте з нами", - відзначило джерело.
Нагадаємо, голова МЗС ФРН виключив можливість повернення РФ до складу G7.