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СМИ: Микитась организовал похищение человека сразу после выхода из СИЗО

Киев • УНН

 • 13944 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Экс-нардеп и бывший глава корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, подозреваемый в хищении 81 млн грн госсредств, причастен к организации похищения человека, сообщает 112, информирует УНН.

СМИ: Микитась организовал похищение человека сразу после выхода из СИЗО

"Микитась возместил государству 50 млн грн убытков и 3 декабря вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест. И вот, не прошло и месяца - теперь он еще и обвиняемый в похищении человека (точнее, формально он пока подозреваемый, но все факты свидетельствуют против Микитася)", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что Нацполиция провела обыски по делу о похищении человека и опубликовала видео, как вручали подозрение Микитасю, и телефонные переговоры по подготовке преступления.

"8 декабря в Киеве четыре человека похитили некоего Олега Мирошниченко - это юрист компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому Микитасю. Полиция сработала оперативно: спустя всего несколько часов полицейские задержали всех. Следствие установило, что заказал похищение Максим Микитась, а организатором оказался лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства", - подчеркивается в сообщении.

По данным следствия, потерпевшего выманили на встречу, в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов.

"В общем, похоже, связи не помогли на этот раз… И как бы "экс-народный избранник" ни пытался откреститься от содеянного, правоохранители быстро пришли по его душу", - подчеркивается в публикации.

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