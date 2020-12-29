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ЗМІ: Микитась організував викрадення людини відразу після виходу із СІЗО

Київ • УНН

 • 13944 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Екснардеп і колишній глава корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, підозрюваний у розкраданні 81 млн грн держкоштів, причетний до організації викрадення людини, повідомляє 112, інформує УНН.

ЗМІ: Микитась організував викрадення людини відразу після виходу із СІЗО

"Микитась відшкодував державі 50 млн грн збитків і 3 грудня вийшов із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. І ось, не минуло й місяця - тепер він ще й обвинувачений у викраденні людини (точніше, формально він поки підозрюваний, але всі факти свідчать проти Микитася)", - йдеться у повідомленні.

У публікації наголошується, що Нацполіція провела обшуки у справі про викрадення людини і опублікувала відео, як вручали підозру Микитасю, і телефонні переговори по підготовці злочину.

"8 грудня у Києві чотири людини викрали якогось Олега Мірошниченка - це юрист компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному Микитасю. Поліція спрацювала оперативно: вже через кілька годин поліцейські затримали всіх. Слідство встановило, що замовив викрадення Максим Микитась, а організатором виявився лідер злочинного угруповання, який зараз перебуває під вартою за скоєння вбивства", - підкреслюється у повідомленні.

За даними слідства, потерпілого виманили на зустріч, у подальшому силою заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тис. доларів.

"Загалом, схоже, зв'язки не допомогли цього разу... І як би "екснародний обранець" не намагався відхреститися від скоєного, правоохоронці швидко прийшли по його душу", - підкреслюється у публікації.

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