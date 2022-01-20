СМИ: КНДР начала подготовку военного парада в честь 80-летия Ким Чен Ыра
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Северная Корея начала подготовку к проведению военного парада в честь 80-летия со дня рождения отца Ким Чен Ына Ким Чен Ыра (16 февраля), а также в честь 110-летия со дня рождения "вечного президента" КНДР Ким Ир Сена (15 апреля). Об этом сообщает агентство Yonhap, пишет УНН.
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По данным издания, власти Южной Кореи обнаружили передвижение северокорейских военных на аэродроме Мирим (восточная окраина Пхеньяна), где на протяжении последних лет проводится подготовка к военным парадам.
Отмечается, что подготовка к параду находится на первичной стадии. Однако дата его проведения не уточняется.
Власти Южной Кореи также предполагают, что в случае проведения парада КНДР может продемонстрировать новый образец межконтинентальных баллистических ракет.
Добавим
2 сентября 2021 года сообщалось, что Северокорейские войска готовятся к возможному военному параду.
11 января Северная Корея запустила баллистическую ракету. Это был второй очевидный запуск ракеты менее чем через неделю после того, как лидер государства-затворника призвал к более активным военным действиям.
17 января стало известно, что военные КНДР совершили запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Министр обороны Японии Нобуо Киши сообщил, что снаряды пролетели примерно в 300 км и достигли максимальной высоты почти в 50 км.