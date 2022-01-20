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СМИ: КНДР начала подготовку военного парада в честь 80-летия Ким Чен Ыра

СМИ: КНДР начала подготовку военного парада в честь 80-летия Ким Чен Ыра

Киев • УНН

 • 20305 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Северная Корея начала подготовку к проведению военного парада в честь 80-летия со дня рождения отца Ким Чен Ына Ким Чен Ыра (16 февраля), а также в честь 110-летия со дня рождения "вечного президента" КНДР Ким Ир Сена (15 апреля). Об этом сообщает агентство Yonhap, пишет УНН.

Детали

По данным издания, власти Южной Кореи обнаружили передвижение северокорейских военных на аэродроме Мирим (восточная окраина Пхеньяна), где на протяжении последних лет проводится подготовка к военным парадам.

Отмечается, что подготовка к параду находится на первичной стадии. Однако дата его проведения не уточняется.

Власти Южной Кореи также предполагают, что в случае проведения парада КНДР может продемонстрировать новый образец межконтинентальных баллистических ракет.

Добавим

2 сентября 2021 года сообщалось, что Северокорейские войска готовятся к возможному военному параду.

11 января Северная Корея запустила баллистическую ракету. Это был второй очевидный запуск ракеты менее чем через неделю после того, как лидер государства-затворника призвал к более активным военным действиям.

17 января стало известно, что военные КНДР совершили запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Министр обороны Японии Нобуо Киши сообщил, что снаряды пролетели примерно в 300 км и достигли максимальной высоты почти в 50 км.

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