ЗМІ: КНДР розпочала підготовку військового параду на честь 80-річчя Кім Чен Ира
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Північна Корея почала підготовку до проведення військового параду на честь 80-річчя з дня народження батька Кім Чен Ина Кім Чен Ира (16 лютого), а також на честь 110-річчя з дня народження "вічного президента" КНДР Кім Ір Сена (15 квітня). Про це повідомляє агентство Yonhap, пише УНН.
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За даними видання, влада Південної Кореї виявила пересування північнокорейських військових на аеродромі Мірім (східна околиця Пхеньяна), де протягом останніх років проводиться підготовка до військових парадів.
Зазначається, що підготовка до параду знаходиться на первинній стадії. Однак дата його проведення не уточнюється.
Влада Південної Кореї також припускає, що в разі проведення параду КНДР може продемонструвати новий зразок міжконтинентальних балістичних ракет.
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2 вересня 2021 року повідомлялося, що північнокорейські військаг отуються до можливого військового параду.
11 січня Північна Корея запустила балістичну ракету. Це був другий очевидний запуск ракети менш ніж через тиждень після того, як лідер держави-затворника закликав до більш активних військових дій.
17 січня стало відомо, що військові КНДР здійснили запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря.
Міністр оборони Японії Нобуо Кіші повідомив, що снаряди пролетіли приблизно в 300 км і досягли максимальної висоти майже в 50 км.