СМИ: жена Д.Трампа вместе с сыном не будут переезжать в Белый дом после инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Жена новоизбранного президента США Мелания Трамп и их 10-летний сын Бэррон не будут переезжать из Нью-Йорка в Белый дом после инаугурации, которая должна состояться в январе следующего года. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета New York Post, передает УНН.
Будущая первая леди и ее единственный сын от брака с Дональдом Трампом останутся жить в пентхаусе в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, пока Бэррон учится в частной школе в Нью-Йорке.
"Бэррон тяжело перенес кампанию, поэтому она хочет свести расставания с ним к минимуму. Она полностью посвящает себя Бэррон", - отметил газете источник в окружении семьи Трамп.
При этом он добавил, что Мелания будет время от времени приезжать в Вашингтон, чтобы навестить мужа, но, в основном, она будет проводить время вместе с Бэррон.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама выступил против предвзятости относительно будущего американского лидера Дональда Трампа .