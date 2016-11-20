ЗМІ: дружина Д.Трампа разом з сином не будуть переїжджати в Білий дім після інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Дружина новообраного президента США Меланія Трамп і їх 10-річний син Беррон не будуть переїжджати з Нью-Йорка в Білий дім після інавгурації, яка має відбутися в січні наступного року. Про це повідомила в неділю у своїй електронній версії газета New York Post, передає УНН.
Майбутня перша леді і її єдиний син від шлюбу з Дональдом Трампом залишаться жити в пентхаусі в хмарочосі Trump Tower на Манхеттені, поки Беррон навчається у приватній школі в Нью-Йорку.
“Беррон важко переніс кампанію, тому вона хоче звести розставання з ним до мінімуму. Вона повністю присвячує себе Беррону” — зазначив газеті джерело в оточенні сім’ї Трамп.
При цьому він додав, що Меланія буде час від часу приїжджати в Вашингтон, щоб провідати чоловіка, проте, в основному, вона буде проводити час разом з Берроном.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама виступив проти упередженості щодо майбутнього американського лідера Дональда Трампа.