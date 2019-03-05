СМИ узнали о планах закрыть рассекреченную Сноуденом систему слежения в США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Агентство национальной безопасности (АНБ) США без афиширования отключило систему анализа перехватываемых телефонных звонков и sms внутри Соединенных Штатов. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на помощника по вопросам национальной безопасности лидера республиканского большинства в нижней палате Конгресса Люка Марри, передает УНН.
Как пояснила газета, речь идет о составной части программы, созданной еще при президенте Джордже Буше-младшем для тотальной слежки после терактов 11 сентября 2001 года. Существование такой программы предал огласке в 2013 году основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж. Сама программа построена на изучении социальных связей между людьми для выявления сообщников лиц, подозреваемых в терроризме.
Согласно публикации, АНБ не использует эту систему уже в течение нескольких месяцев, а президент Дональд Трамп не планирует обращаться к Конгрессу с просьбой продлить действие программы на новый срок в конце этого года.
Аппарат директора национальной разведки США в мае прошлого года опубликовал доклад, согласно которому АНБ в 2017 году отследило не менее 534 млн телефонных звонков, несмотря на предпринятые структурой меры по ограничению наблюдений за гражданами. Эта цифра более чем втрое превысила показатели 2016 года.
Официально в АНБ никак не прокомментировали прекращение программы.
Также, 2013 году, Эдвард Сноуден, работавший по контракту в АНБ, рассказал, что американские спецслужбы отслеживают электронные сообщения и переговоры граждан по всему миру. После этого его обвинили в шпионаже и краже госсобственности.
Напоминаем, осенью в АНБ США заявили, что Китай нарушает соглашения об отказе от коммерческого кибершпионажа.