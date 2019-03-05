ЗМІ дізналися про плани закрити розсекречену Сноуденом систему стеження в США

Як пояснила газета, йдеться про складову частину програми, створеної ще за президента Джорджа Буша-молодшого для тотального стеження після терактів 11 вересня 2001 року. Існування такої програми оприлюднив в 2013 році засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж. Сама програма побудована на вивченні соціальних зв’язків між людьми для виявлення спільників осіб, підозрюваних в тероризмі.

Відповідно до публікації, АНБ не використовує цю систему вже протягом декількох місяців, а президент Дональд Трамп не планує звертатися до Конгресу з проханням продовжити дію програми на новий термін в кінці цього року.

Апарат директора національної розвідки США в травні минулого року опублікував доповідь, згідно з яким АНБ в 2017 році відстежило не менше 534 млн телефонних дзвінків, не дивлячись на вжиті структурою заходи по обмеженню спостережень за громадянами. Ця цифра більш ніж втричі перевищила показники 2016 року.

Офіційно в АНБ ніяк не прокоментували припинення програми.

Також, у 2013 році, Едвард Сноуден, який працював за контрактом в АНБ, розповів, що американські спецслужби відстежують електронні повідомлення і переговори громадян по всьому світу. Після цього його звинуватили в шпигунстві і крадіжці держвласності.

Нагадуємо, восени в АНБ США заявили, що Китай порушує угоди про відмову від комерційного кібершпигунства.