СМИ узнали о планах Эр-Рияда лишить престола принца-наследника из-за дела Хашокджи

По словам собеседников агентства, есятки принцев и двоюродных братьев собираются воспрепятствовать восхождению наследного принца на престол. Они не будут этого делать, пока жив его отец — 82-летний король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Как сказал один из источников, королевская семья намерена оказать поддержку единственному брату короля Сальмана, принцу Ахмеду. Высокопоставленные чиновники США также выступили за его кандидатуру в качестве преемника, указали источники.

Согласно их информации, отношение к наследному принцу в США изменилось не только из-за вероятной причастности к убийству журналиста, но и в связи с позицией Мухаммеда бен Сальмана в вопросе закупок оружия у России. В письме наследника министерству обороны королевства от 15 мая, который попал в распоряжение Reuters, он попросил “сосредоточиться на приобретении оружия” в России, включая зенитные ракетные системы С-400.

Ни принц Ахмед, ни его представители не были доступны для комментариев, представители правительства Саудовской Аравии не ответили на просьбу о комментарии, добавляет агентство.

В Саудовской Аравии престол не переходит автоматически от отца к старшему сыну, как это происходит в большинстве европейских монархий. Наследника выбирает король и старшие члены семьи.

Как ранее информировал УНН, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Ахмад Хашокджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.