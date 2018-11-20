ЗМІ дізналися про плани Ер-Ріяда позбавити престолу принца-наступника через справу Хашоґджі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Члени королівської сім’ї Саудівської Аравії виступили проти того, щоб принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд успадковував трон через звинувачення в причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела, близьких до королівського двору, передає УНН.
За словами співрозмовників агентства, десятки принців і двоюрідних братів збираються перешкодити сходженню наслідного принца на престол. Вони не будуть цього робити, поки живий його батько — 82-річний король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд.
Як сказало одне з джерел, королівська сім’я має намір надати підтримку єдиному братові короля Сальмана, принцу Ахмеду. Високопоставлені чиновники США також виступили за його кандидатуру в якості наступника, вказали джерела.
За їхньою інформацією, ставлення до спадкоємцю принцу в США змінилося не тільки через ймовірну причетність до вбивства журналіста, а й у зв’язку з позицією Мухаммеда ібн Сальмана в питанні закупівель зброї у Росії. У листі спадкоємця міністерству оборони королівства від 15 травня, який потрапив у розпорядження Reuters, він попросив “зосередитися на придбанні зброї” у Росії, включаючи зенітні ракетні системи С-400.
Ані принц Ахмед, ані його представники не були доступні для коментарів, представники уряду Саудівської Аравії не відповіли на прохання про коментар, додає агентство.
У Саудівській Аравії престол не переходить автоматично від батька до старшого сина, як це відбувається в більшості європейських монархій. Спадкоємця обирає король і старші члени родини.
Як раніше інформував УНН, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.
Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.