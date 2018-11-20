ЗМІ дізналися про плани Ер-Ріяда позбавити престолу принца-наступника через справу Хашоґджі

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Члени королівської сім’ї Саудівської Аравії виступили проти того, щоб принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд успадковував трон через звинувачення в причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела, близьких до королівського двору, передає УНН.