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СМИ узнали о подготовке Белого дома к прекращению работы правительства

Киев • УНН

 • 10089 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к прекращению работы правительства из-за разногласий, возникших относительно финансирования из обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post, передает УНН.

СМИ узнали о подготовке Белого дома к прекращению работы правительства

Издание сообщает, что приостановка работы правительства может затянуться на несколько дней, если не недель. По данным WP, правительство прекратит работу с 22 декабря, если президент США Дональд Трамп и республиканцы не найдут общий язык с демократами, которые выступают против выделения 5 млрд долларов из бюджета для постройки стены на границе США и Мексики.

Вместе с тем демократы согласны предоставить на эти цели не более 1,3 млрд долларов, что не устраивает республиканцев. Из-за разногласий сторон в стране не был утвержден бюджет на 2019 год, который начался в США еще с 1 октября, в дальнейшем от этого могут пострадать по меньшей мере четверть федеральных ведомств.

Речь идет о министерствах внутренних дел, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, казначейства, торговли и национальной безопасности, Государственного департамента и Минфина. При этом работа Пентагона, Министерства по делам ветеранов, а также МЗ продолжаться, поскольку конгресс ранее одобрил их финансирования до конца сентября 2019 года. Кроме того, прекращение коснется работы трети госслужащих (около 800 тысяч с 2,1 млн, из них 40% пойдут в неоплачиваемый отпуск).

WP отмечает, что республиканцы “изо всех сил” пытаются найти альтернативное решение, которое предотвратило бы приостановку работы правительства. При этом в Белом доме дали знать, что не поддержат временное продление его работы.

“Мне жаль, что мы находимся в такой ситуации, потому что американский народ заслуживает лучшего. Все, кто находится на руководящих постах, в том числе президент и демократы, ставят свои предполагаемые политические интересы выше того, что хорошо для американского народа”, — приводит газета слова конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Тома Коула.

Как стало известно ранее, экс-юриста Трампа могут вызвать в Конгресс для дачи показаний в начале 2019 года.

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