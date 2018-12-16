СМИ узнали о подготовке Белого дома к прекращению работы правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к прекращению работы правительства из-за разногласий, возникших относительно финансирования из обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post, передает УНН.
Издание сообщает, что приостановка работы правительства может затянуться на несколько дней, если не недель. По данным WP, правительство прекратит работу с 22 декабря, если президент США Дональд Трамп и республиканцы не найдут общий язык с демократами, которые выступают против выделения 5 млрд долларов из бюджета для постройки стены на границе США и Мексики.
Вместе с тем демократы согласны предоставить на эти цели не более 1,3 млрд долларов, что не устраивает республиканцев. Из-за разногласий сторон в стране не был утвержден бюджет на 2019 год, который начался в США еще с 1 октября, в дальнейшем от этого могут пострадать по меньшей мере четверть федеральных ведомств.
Речь идет о министерствах внутренних дел, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, казначейства, торговли и национальной безопасности, Государственного департамента и Минфина. При этом работа Пентагона, Министерства по делам ветеранов, а также МЗ продолжаться, поскольку конгресс ранее одобрил их финансирования до конца сентября 2019 года. Кроме того, прекращение коснется работы трети госслужащих (около 800 тысяч с 2,1 млн, из них 40% пойдут в неоплачиваемый отпуск).
WP отмечает, что республиканцы “изо всех сил” пытаются найти альтернативное решение, которое предотвратило бы приостановку работы правительства. При этом в Белом доме дали знать, что не поддержат временное продление его работы.
“Мне жаль, что мы находимся в такой ситуации, потому что американский народ заслуживает лучшего. Все, кто находится на руководящих постах, в том числе президент и демократы, ставят свои предполагаемые политические интересы выше того, что хорошо для американского народа”, — приводит газета слова конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Тома Коула.
Как стало известно ранее, экс-юриста Трампа могут вызвать в Конгресс для дачи показаний в начале 2019 года.