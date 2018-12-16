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ЗМІ дізналися про підготовку Білого дому до припинення роботи уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Білий дім і ряд федеральних відомств почали завчасну підготовку до припинення роботи уряду через розбіжності, що виникли стосовно фінансування з забезпеченню безпеки американських кордонів, вказує газета The Washington Post, інформує УНН.

ЗМІ дізналися про підготовку Білого дому до припинення роботи уряду

Видання повідомляє, що припинення роботи уряду може затягнутися на кілька днів, а то й тижнів. За даними WP, уряд припинить роботу з 22 грудня, якщо президент США Дональд Трамп і республіканці не знайдуть спільну мову з демократами, які виступають проти виділення 5 млрд доларів з бюджету для спорудження стіни на кордоні США і Мексики.

Разом з тим демократи згодні надати на ці цілі не більше 1,3 млрд доларів, що не влаштовує республіканців. Через розбіжності сторін в країні не був затверджений бюджет на 2019 рік, який почався в США ще з 1 жовтня, в подальшому від цього можуть постраждати щонайменше чверть федеральних відомств.

Йдеться про міністерства внутрішніх справ, сільського господарства, житлового будівництва і міського розвитку, казначейства, торгівлі і національної безпеки, Державного департаменту та Мінфіну. При цьому робота Пентагону, Міністерства у справах ветеранів, а також МОЗ триватиме, оскільки конгрес раніше схвалив їх фінансування до кінця вересня 2019 року. Крім того, припинення торкнеться роботи третини держслужбовців (близько 800 тисяч з 2,1 млн, з них 40% підуть в неоплачувану відпустку).

WP зазначає, що республіканці “щосили” намагаються знайти альтернативне рішення, яке запобігло б припиненню роботи уряду. При цьому в Білому домі дали знати, що не підтримають тимчасове продовження його роботи.

“Мені шкода, що ми знаходимося в такій ситуації, тому що американський народ заслуговує на краще. Всі, хто знаходиться на керівних постах, в тому числі президент і демократи, ставлять свої ймовірні політичні інтереси вище того, що добре для американського народу”, — наводить газета слова конгресмена-республіканця від штату Оклахома Тома Коула.

Як стало відомо раніше, екс-юриста Трампа можуть викликати в Конгрес для дачі свідчень на початку 2019 року.

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