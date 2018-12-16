ЗМІ дізналися про підготовку Білого дому до припинення роботи уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Білий дім і ряд федеральних відомств почали завчасну підготовку до припинення роботи уряду через розбіжності, що виникли стосовно фінансування з забезпеченню безпеки американських кордонів, вказує газета The Washington Post, інформує УНН.
Видання повідомляє, що припинення роботи уряду може затягнутися на кілька днів, а то й тижнів. За даними WP, уряд припинить роботу з 22 грудня, якщо президент США Дональд Трамп і республіканці не знайдуть спільну мову з демократами, які виступають проти виділення 5 млрд доларів з бюджету для спорудження стіни на кордоні США і Мексики.
Разом з тим демократи згодні надати на ці цілі не більше 1,3 млрд доларів, що не влаштовує республіканців. Через розбіжності сторін в країні не був затверджений бюджет на 2019 рік, який почався в США ще з 1 жовтня, в подальшому від цього можуть постраждати щонайменше чверть федеральних відомств.
Йдеться про міністерства внутрішніх справ, сільського господарства, житлового будівництва і міського розвитку, казначейства, торгівлі і національної безпеки, Державного департаменту та Мінфіну. При цьому робота Пентагону, Міністерства у справах ветеранів, а також МОЗ триватиме, оскільки конгрес раніше схвалив їх фінансування до кінця вересня 2019 року. Крім того, припинення торкнеться роботи третини держслужбовців (близько 800 тисяч з 2,1 млн, з них 40% підуть в неоплачувану відпустку).
WP зазначає, що республіканці “щосили” намагаються знайти альтернативне рішення, яке запобігло б припиненню роботи уряду. При цьому в Білому домі дали знати, що не підтримають тимчасове продовження його роботи.
“Мені шкода, що ми знаходимося в такій ситуації, тому що американський народ заслуговує на краще. Всі, хто знаходиться на керівних постах, в тому числі президент і демократи, ставлять свої ймовірні політичні інтереси вище того, що добре для американського народу”, — наводить газета слова конгресмена-республіканця від штату Оклахома Тома Коула.
Як стало відомо раніше, екс-юриста Трампа можуть викликати в Конгрес для дачі свідчень на початку 2019 року.