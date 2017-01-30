СМИ: Д.Трамп может обязать иностранцев отчитываться об интернет-активности при въезде в США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Иностранным гражданам может быть отказано во въезде в США, если они не согласятся предоставлять информацию о посещенных ими сайтах, соцсетях и о сохраненных номерах, передает УНН со ссылкой на Republic.
Директор Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер якобы проинформировал о такой возможности сотрудников госдепартамента, таможенной, пограничной службы и министерства национальной безопасности.
Сейчас вопрос находится на стадии "предварительного обсуждения".
Как сообщал УНН, Канада предоставит временный вид на жительство выходцам из семи мусульманских стран, которые должны оставаться в стране из-за указа президента Дональда Трампа, что ограничивает въезд в США.