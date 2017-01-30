СМИ: Д.Трамп может обязать иностранцев отчитываться об интернет-активности при въезде в США

Директор Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер якобы проинформировал о такой возможности сотрудников госдепартамента, таможенной, пограничной службы и министерства национальной безопасности.

Сейчас вопрос находится на стадии "предварительного обсуждения".

Как сообщал УНН, Канада предоставит временный вид на жительство выходцам из семи мусульманских стран, которые должны оставаться в стране из-за указа президента Дональда Трампа, что ограничивает въезд в США.