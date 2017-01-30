ЗМІ: Д.Трамп може зобов'язати іноземців звітувати про інтернет-активність при в'їзді в США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Іноземним громадянам можуть відмовити у в'їзді в США, якщо вони не погодяться надавати інформацію про відвідані ними сайти, соцмережі та про збережені телефонні номери, передає УНН з посиланням на Republic.
Іноземцям можуть відмовити у в’їзді в США, якщо вони не погодяться надавати інформацію про відвідані ними сайти, соцмережі та про номери телефонів, записані в їх мобільних.
Директор Білого дому з політичних питань Стівен Міллер нібито проінформував про таку можливість співробітників держдепартаменту, митної, прикордонної служби та міністерства національної безпеки.
Зараз питання перебуває на стадії “попереднього обговорення”.
Як повідомляв УНН, Канада надасть тимчасовий вид на проживання вихідцям з семи мусульманських країн, які мусять залишатися в країні через указ президента Дональда Трампа, що обмежує в’їзд в США.