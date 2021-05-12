Конфликт Израиля и Палестины: израильская авиация атаковала правительственные учреждения в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Палестинское информагентство Maan сообщило в среду, что израильские самолеты атаковали правительственные учреждения в секторе Газа, пишет УНН.
Детали
По словам представителя МВД Ияда аль-Базм, также разрушены здания управления полиции, пострадали полицейские участки в нескольких городах.
По данным палестинского минздрава, в результате бомбежек погибли 35 человек, в том числе 12 детей и три женщины, более 230 человек ранены.
Ракетные обмены
Более детальнее о последней информации о ситуации вы можете прочитать здесь.
С вечера понедельника с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 1050 ракет и минометных снарядов, сообщил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, передает The Times of Israel.
По его словам, 200 снарядов не достигли границы и упали внутри сектора Газа. Зильберман также отметил, что система ПВО “Железный купол” способна перехватить от 85 до 90% ракет, выпущенных в направлении жилых районов.
Эту информацию также указала Армия обороны Израиля.
В ответ армия Израиля нанесла удары по более чем 500 объектам в секторе Газа, относящимся к инфраструктуре исламского движения ХАМАС, уточнил Зильберман.
Ситуация прошлой ночью: