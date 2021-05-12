Конфлікт Ізраїлю та Палестини: ізраїльська авіація атакувала урядові заклади у секторі Гази

Деталі

За словами представника МВС Іяда аль-Базмі, також зруйновані будівлі управління поліції, постраждали поліцейські ділянки в декількох містах.

За даними палестинського Мінохоронздоров’я, в результаті бомбардувань загинули 35 осіб, у тому числі 12 дітей і три жінки, понад 230 людей поранено.

Ракетні обміни

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З вечора понеділка з території сектора Газа по Ізраїлю було випущено більше 1050 ракет і мінометних снарядів, повідомив представник Армії оборони Ізраїлю Хідаят Зільберман, передає The Times of Israel.

За його словами, 200 снарядів не досягнули кордону і впали всередині сектора Газа. Зільберман також зазначив, що система ППО “Залізний купол” здатна перехопити від 85 до 90% ракет, випущених в напрямку житлових районів.

Цю інформацію також вказала Армія оборони Ізраїлю.

У відповідь армія Ізраїлю завдала ударів по більш ніж 500 об’єктах в секторі Газа, які належать до інфраструктури ісламського руху ХАМАС, уточнив Зільберман.

Ситуація минулої ночі: