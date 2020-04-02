Уменьшай, ремонтируй, сортируй: украинцам рассказали, что делать с мусором во время карантина

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В период карантина в Украине стоит обратить внимание на обращение с бытовыми отходами, ведь возможности коммунальных служб в этот период - уменьшились по сравнению с обычным временем. Поэтому Министерство развития общин и территорий дало несколько советов, как не загромождать свой дом и придомовую территорию, передает УНН.

"Возможности коммунальных служб, которые занимаются сбором, сортировкой и утилизацией отходов, значительно уменьшились по сравнению с обычным временем. Таким образом, сейчас каждое домохозяйство должно приобщиться к практике уменьшения и минимизации отходов", - отмечается в сообщении.

Так, первым приоритетом в системе управления отходами является предотвращение их образования, а именно: не пользоваться одноразовой посудой, заменить пластиковые пакеты на сумки многоразового использования и тому подобное. В частности, рекомендуется уменьшать объем отходов в ведре или пакете: уплотнять, сжимать и спрессовывать его.

Второй приоритет - подготовка к повторному использованию: проверка, чистка и ремонт вещей, в результате чего они становятся пригодными к повторному использованию без переработки.

Ненужную одежду, обувь и бытовую технику можно отдать на благотворительность.

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Третий приоритет - это раздельный сбор бытовых отходов дома по компанентам: стекло, бумага, пластик, органические отходы, бытовой металлолом, текстиль, дерево, опасные отходы в составе бытовых отходов.

Главный принцип раздельного сбора отходов: мыть + сжимать + следить за маркировкой.

Так, после окончания карантина пластик, бумагу и стеклотару можно будет сдать в пункты приема вторичного сырья и получить деньги.

В то время, как из органических отходов можно производить компост и получать экологические удобрения для улучшения качества почв.

Сообщается, что в среднем показатель образования отходов в Украине составляет 250-300 килограммов в год на человека. По статистике, в прошлом году образовалось почти 53 млн кубических метров бытовых отходов, или более 10 млн тонн, которые были захоронены на 6 тысячах свалок и полигонов.

Как ранее писал УНН, в Киеве будут продолжать вывозить мусор в период карантина, ежедневно из столицы на утилизацию вывозят более 3,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов.

Украинские Национальные Новости

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