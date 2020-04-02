Уменьшай, ремонтируй, сортируй: украинцам рассказали, что делать с мусором во время карантина

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В период карантина в Украине стоит обратить внимание на обращение с бытовыми отходами, ведь возможности коммунальных служб в этот период - уменьшились по сравнению с обычным временем. Поэтому Министерство развития общин и территорий дало несколько советов, как не загромождать свой дом и придомовую территорию, передает УНН.