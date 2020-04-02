Зменшуй, ремонтуй, сортуй: українцям розповіли, що робити зі сміттям під час карантину

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У період карантину в Україні варто звернути увагу на поводження з побутовими відходами, адже можливості комунальних служб у цей період – зменшились у порівняні зі звичайним часом. Тож Міністерство розвитку громад та територій дало кілька порад, як не захаращувати свій дім та прибудинкову територію, передає УНН.