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Зменшуй, ремонтуй, сортуй: українцям розповіли, що робити зі сміттям під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У період карантину в Україні варто звернути увагу на поводження з побутовими відходами, адже можливості комунальних служб у цей період – зменшились у порівняні зі звичайним часом. Тож Міністерство розвитку громад та територій дало кілька порад, як не захаращувати свій дім та прибудинкову територію, передає УНН.

“Можливості комунальних служб, які займаються збором, сортуванням та утилізацією відходів, значно зменшилися у порівнянні зі звичайним часом. Таким чином, зараз кожне домогосподарство зобов’язане долучитися до практики зменшення та мінімізації відходів”, — зазначається у повідомленні.

Так, першим пріоритетом в системі управління відходами є запобігання їх утворенню, а саме: не користуватися одноразовим посудом, замінити пластикові пакети на сумки багаторазового використання тощо. Зокрема, рекомендується зменшувати обсяг відходів у відрі або пакеті: ущільнювати, стискати та спресовувати його.

Другий пріоритет — підготовка до повторного використання: перевірка, чистка та ремонт речей, у результаті чого вони стають придатними до повторного використання без перероблення.

Непотрібний одяг, взуття та побутову техніку можна віддати на благодійність.

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Третій пріоритет — це роздільне збирання побутових відходів вдома за компанентами: скло, папір, пластик, органічні відходи, побутовий металобрухт, текстиль, дерево, небезпечні відходи у складі побутових відходів.

Головний принцип роздільного збору відходів: мити + стискати + стежити за маркуванням.

Так, після закінчення карантину пластик, папір та склотару можна буде здати у пункти прийому вторинної сировини та отримати гроші.

У той час, як з органічних відходів можна виробляти компост і отримувати екологічні добрива для поліпшення якості ґрунтів.

Повідомляється, що в середньому показник утворення відходів в Україні становить 250-300 кілограмів на рік на людину. За статистикою, в минулому році утворилось майже 53 млн кубічних метрів побутових відходів, або понад 10 млн тонн, що були захоронені на 6 тисячах сміттєзвалищ і полігонів.

Як раніше писав УНН, у Києві продовжуватимуть вивозити сміття у період карантину, щодня зі столиці на утилізацію вивозять понад 3,5 тис. тонн твердих побутових відходів.

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