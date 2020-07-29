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4 марта, 15:53 • 116062 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120175 просмотра

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Злоупотребления в ОАСК: суд начал заседание по избранию меры пресечения председателю судебной администрации

Злоупотребления в ОАСК: суд начал заседание по избранию меры пресечения председателю судебной администрации

Киев  •  УНН

 • 15557 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения председателю Государственной судебной администрации, подозреваемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 УК Украины. НАБУ и САП ходатайствуют о залоге в 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля 2020 заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе главе ГСА и голове ОАСК. По версии следствия подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.

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