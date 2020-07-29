Зловживання в ОАСК: суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу голові судової адміністрації

“ВАКС почав засідання з обрання запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації, підозрюваного у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 КК України. НАБУ та САП клопотатимуть про заставу у 1,5 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів.



