Злоумышленник убегая на похищенных лошадях столкнулся с автомобилем

"В конце рабочего дня 57-летний пострадавший зашел в гости к товарищу, а лошадей привязал на улице. Но вскоре в дом забежал сосед хозяина и сообщил, что лошадей украли. Мужчины сразу же бросились вдогонку", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что убегая злоумышленник протаранил подводой припаркованный на обочине автомобиль, от чего тот аж отбросило в сторону. Вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но пострадавший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции.

"Патрульные составили на мужчину админпротокол за совершение ДТП без пострадавших, а следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы", - добавили в пресс-службе полиции.

По информации правоохранителей, мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений.

Напомним, в Одесской области в Любашевском районе преступник пытался скрыться от полиции на коне. С помощью травмата полицейские задержали злоумышленника.



