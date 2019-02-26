Злоумышленник убегая на похищенных лошадях столкнулся с автомобилем
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Хмельницкой области в райцентре Шепетовка, 24-летний мужчина похитил пару лошадей и убегая столкнулся с припаркованным автомобилем Audi. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.
"В конце рабочего дня 57-летний пострадавший зашел в гости к товарищу, а лошадей привязал на улице. Но вскоре в дом забежал сосед хозяина и сообщил, что лошадей украли. Мужчины сразу же бросились вдогонку", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что убегая злоумышленник протаранил подводой припаркованный на обочине автомобиль, от чего тот аж отбросило в сторону. Вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но пострадавший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции.
"Патрульные составили на мужчину админпротокол за совершение ДТП без пострадавших, а следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы", - добавили в пресс-службе полиции.
По информации правоохранителей, мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений.
Напомним, в Одесской области в Любашевском районе преступник пытался скрыться от полиции на коне. С помощью травмата полицейские задержали злоумышленника.