Зловмисник тікаючи на викрадених конях зіткнувся з автомобілем

“Наприкінці робочого дня 57-річний потерпілий зайшов у гості до товариша, а коней прив’язав на вулиці. Та невдовзі до хати забіг сусід господаря і повідомив, що коней вкрали. Чоловіки одразу ж кинулись навздогін”, — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що тікаючи зловмисник протаранив підводою припаркований на узбіччі автомобіль, від чого той аж відкинуло убік. Злодій залишив коней і намагався загубитися у дворах 9-поверхівок, але потерпілий з товаришами наздогнали його і викликали працівників поліції.

"Патрульні склали на чоловіка адмінпротокол за вчинення ДТП без потерпілих, а слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі", — додали у прес-службі поліції.

За інформацією правоохоронців, чоловік уже відбував покарання у місцях позбавлення волі за розбійний напад. Наразі правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення інших злочинів.

Нагадаємо, на Одещині в Любашівському районі злочинець намагався втекти від поліції на коні. За допомогою травмату поліцейські затримали зловмисника.



