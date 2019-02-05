Злочинець намагався втекти від поліції на коні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На Одещині в Любашівському районі злочинець намагався втекти від поліції на коні. За допомогою травмату поліцейські затримали зловмисника. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.
"Вчора в Любашівському районі області, під час затримання злочинця, що розшукувався за вбивство скоєне ще в 17 році, останній артистично скочив на коня та почав тікати, в один із моментів спрямував прямо на поліцейських, в наслідку оперативник Роздільнянського ВП двічі застосував пристрій для відстрілу травматичних боєприпасів (в народі травмат) та поціливши ковбою в голову, все ж таки, затримав злочинця", - написав Форостяк.
Коня оглянув ветеринар, з ним все гаразд, ковбой на ногах.
На злочинця очікує слідство та суд.
Нагадаємо, у Тисменицькому районі Івано-Франківської області затримали посадовця зі зброєю, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.