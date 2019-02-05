КИЇВ. 5 лютого. УНН. На Одещині в Любашівському районі злочинець намагався втекти від поліції на коні. За допомогою травмату поліцейські затримали зловмисника. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.