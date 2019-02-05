Преступник пытался скрыться от полиции на коне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Одесской области в Любашевском районе преступник пытался скрыться от полиции на коне. С помощью травмата полицейские задержали злоумышленника. Об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.
"Вчера в Любашевском районе области, при задержании преступника, разыскиваемого за убийство совершенного еще в 17 году, последний артистично вскочил на коня и начал убегать, в один из моментов направился прямо на полицейских, в последствии оперативник Раздельнянского ОП дважды применил устройство для отстрела травматических боеприпасов (в народе травмат) и попав ковбою в голову, все же, задержал преступника", - написал Форостяк.
Лошадь осмотрел ветеринар, с ней все в порядке, ковбой на ногах.
Преступника ожидает следствие и суд.
Напомним, в Тисменицком районе Ивано-Франковской области задержали чиновника с оружием, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.