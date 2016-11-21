Преступников, требовавших несуществующие долги арестовали в Винницкой области

Так, правоохранители провели спецоперацию, в результате которой были задержаны три человека, которые требовали у потерпевшего денежные средства.

Установлено, что задержанные три человека - граждане Украины, которые требовали у одного из врачей города Винница 5 тыс. долларов США как долговое обязательство перед местной жительницей, которая обратилась к злоумышленникам за "помощью" в решении указанного вопроса. При этом следствие установило, что вымогатели не собирались возвращать женщине, которая к ним обратилась, полученные от врача денежные средства.

Суд удовлетворил три ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде содержания под стражей.

Учитывая наличие неоспоримых доказательств вины задержанных, никакие их доводы о том, что их "заказали", судом во внимание не были приняты.

При этом, двум лицам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.