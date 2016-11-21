Злочинців, що вимагали неіснуючі борги, заарештували на Вінниччині

Так, правоохоронці провели спецоперацію, за результатами якої затримано трьох осіб, які вимагали у потерпілого грошові кошти.

Встановлено, що затриманні, три особи — громадяни України, вимагали у одного із лікарів міста Вінниця 5 тис. доларів США, як боргове зобов’язання перед місцевою жителькою, яка звернулася до зловмисників по “допомогу” у вирішенні вказаного питання. При цьому слідством встановлено, що вимагачі не мали наміру повертати жінці, яка до них звернулась, отриманні від лікаря грошові кошти.

Суд задовольнив три клопотання про обрання відносно затриманих запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Враховуючи наявність беззаперечних доказів вини затриманих, жодні їх доводи про те, що їх “замовили”, судом до уваги не взято.

При цьому, двом особам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави.