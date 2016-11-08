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Преступников, требовавших деньги с перевозчиков, будут судить в Харьковской области

Преступников, требовавших деньги с перевозчиков, будут судить в Харьковской области

Киев • УНН

 • 7690 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы из четырех харьковчан, которые требовали у автоперевозчиков деньги. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Злоумышленники под угрозой физического насилия и повреждения имущества требовали деньги с водителей, которые перевозили пассажиров. С водителей автобусов, в которых размещено до 10 посадочных мест, злоумышленники брали 100 грн. С большим количеством мест - 200 грн.", - Рассказал начальник управления прокуратуры Александр Шевченко.

Установлено, что 58-летний харьковчанин организовал и возглавил преступную группу, в состав которой вошли 51-летний мужчина и двое братьев.

Злоумышленники действовали в течение 2015-2016 годов. Установлено 6 пострадавших водителей.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела у подозреваемых изъяты граната РГД, револьвер системы Наган и деньги.

Двум злоумышленникам объявлено подозрение по ч.4 ст.189 (вымогательство, совершенное организованной группой) УК Украины. Еще двум, кроме вымогательства, инкриминируется незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Сейчас обвинительный акт находится на рассмотрении суда.

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