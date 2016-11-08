Злочинців, що вимагали гроші з перевізників, судитимуть на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи з чотирьох харків'ян, які вимагали у автоперевізників гроші. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Зловмисники під загрозою фізичного насильства та пошкодження майна вимагали гроші з водіїв, які перевозили пасажирів. З водіїв автобусів, у яких розміщено до 10 посадочних місць, зловмисники брали 100 грн. З більшою кількістю місць - 200 грн.", - розповів начальник управління прокуратури Олександр Шевченко.
Встановлено, що 58-річний харків'янин організував та очолив злочинну групу, до складу якої увійшли 51-річний чоловік та двоє братів.
Зловмисники діяли протягом 2015-2016 років. Наразі встановлено 6 постраждалих водіїв.
Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів справи у підозрюваних вилучено гранату РГД, револьвер системи Наган та гроші.
Двом зловмисникам оголошено підозру за ч.4 ст.189 (вимагання, вчинене організованою групою) КК України. Ще двом, окрім вимагання, інкримінується незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.
Наразі обвинувальний акт знаходиться на розгляді суду.