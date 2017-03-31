Преступники в Ужгороде похитили иностранца и вымогали у него 50 тыс. Долл

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 18:02 • 175885 просмотра

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УЖГОРОД-КИЕВ. 31 марта. УНН. Вечером 30 марта, в полицию обратился гражданин Палестины и сообщил, что трое неизвестных у его знакомого, также иностранца, требуют денежные средства. Сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

По словам заявителя, он стал свидетелем того, как неизвестные подсели в автомобиль к его товарищу и заставили ехать в неизвестном направлении,

“Речь шла о гражданине Израиля, который учится на Закарпатье. Трое местных жителей, угрожая иностранцу физической расправой, требовали от него 50 тыс.дол ... ”, - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Анна Дан.

Работники областного управления уголовного розыска Закарпатской полиции установили местонахождение автомобиля потерпевшего, догнали, заблокировали выезды и задержали вымогателей. Ими оказались трое сотрудников частной охранной фирмы. Выяснилось, что мужчины несколько часов, угрожая физической расправой, не выпускали иностранца с его авто и требовали 50 тис.дол долларов. У преступников работники полиции изъяли ножи, перчатки, маски и пластиковые хомуты, которые они, вероятно, намеревались применить к потерпевшему, добавили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.189 УК, то есть вымогательство. Всех участников преступной группы помещены в изолятор временного содержания.

Сегодня, 31 марта, следователь обратится в суд с ходатайством об избрании преступникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 29 марта неизвестные похитили харьковчанина для выкупа .

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