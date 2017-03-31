Злочинці в Ужгороді викрали іноземця та вимагали у нього 50 тис. дол
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 березня. УНН. Ввечері 30 березня, до поліції звернувся громадянин Палестини та повідомив, що троє невідомих осіб у його знайомого, також іноземця, вимагають грошові кошти. Повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
За словами заявника, він став свідком того, як невідомі особи підсіли в автомобіль до його товариша та примусили їхати в невідомому напрямку,
“Йшлося про громадянина Ізраїлю, який навчається на Закарпатті. Троє місцевих мешканців, погрожуючи іноземцю фізичною розправою, вимагали від нього 50 тисяч доларів США...”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан.
Працівники обласного управління карного розшуку Закарпатської поліції встановили місце перебування автівки потерпілого, наздогнали, заблокували виїзди та затримали вимагачів. Ними виявилися троє працівників приватної охоронної фірми. З’ясувалося, що чоловіки декілька годин, погрожуючи фізичною розправою, не випускали іноземця з його авто та вимагали 50 тисяч доларів. У злочинців працівники поліції вилучили ножі, рукавиці, маски та пластикові хомути, які вони, ймовірно, мали намір застосувати до потерпілого, додали у поліції.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 ККУ, тобто вимагання. Всіх учасників злочинної групи поміщено в ізолятор тимчасового тримання.
Сьогодні, 31 березня, слідчий звертатиметься до суду з клопотанням про обрання злочинцям міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 29 березня невідомі викрали харків’янина задля викупу.