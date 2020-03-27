Преступники эксплуатируют пандемию коронавируса - Европол

Так, несмотря на то, что во многих странах зафиксировано сокращение числа преступлений, таких как кражи со взломом и уличные драки, Европол сообщил о росте онлайн-преступлений, направленных на использование повышенной тревоги и того факта, что так много людей работают из дома.

Некоторые из кибератак были тщательно скоординированы, нацеливаясь на критически важную инфраструктуру.

“Мы не можем забывать о том, что происходит в криминальном мире. Преступные организации используют страх людей, используя тот факт, что они ищут информацию”, — заявила в интервью изданию де Болле.

С закрытием школ по всему блоку Европол также отметил рост детской эксплуатации, поскольку миллионы детей проводят больше времени в Интернете, что делает их открытыми для педофилов, которые активизировали свою деятельность. Национальные полицейские силы, тем временем, столкнулись с резким ростом насилия в семье: во Франции за неделю произошел скачок более чем на 30%, отмечает издание.

“У нас есть огромные числа людей, злоупотребляющих детскими материалами в Интернете. Мы получаем различную информацию от государств-членов о том, что педофилы ищут материалы для эксплуатации в Интернете”, — заявила де Болле.

Еще одна сфера для преступности, по данным Европола — это контрафакция, поскольку преступники пользуются нехваткой средств, а взволнованные люди выходят в интернет, чтобы закупать медицинские товары.

Популярные схемы включают псевдо-тесты на коронавирус, поддельные маски и фиктивные фармацевтические продукты, рекламируемые как лечение от COVID-19.

Среди источников преступности, со слов Де Болле, пользуются ситуацией отдельные преступники, так и организованная преступность.

В отчете Европола, озаглавленном “Пандемическая спекуляция” и объединяющем информацию от полицейских сил по всему блоку, особое внимание уделяется росту киберпреступности.

Вместо того, чтобы изобретать новые схемы, киберпреступники адаптировали традиционные фишинговые мошеннические рассылки, связывая их с коронавирусом, чтобы привлечь внимание.

Риск киберпреступности усугубляется тем фактом, что миллионы людей работают из дома.

“Они становятся все более и более изощренными”, — сказала Де Болл о фишинг-мошенничестве, большинство из которого было направлено на установку вредоносных программ.

“Мы также видим фальшивые сайты, фальшивые новости и фальшивые новости о решениях в связи с коронавирусом”, — добавила она.

По данным Европола, преступники также стали применять мошенничество, известное как “бабушкина уловка” или “уловка племянника”, в котором фальшивые “доктора” говорят, что якобы должны провести тест на коронавирус — только чтобы проникнуть и ограбить чей-то дом.

“Многие люди принимают это и позволяют этим преступникам входить в свои дома. У нас есть разные страны, где этот трюк используется, и мы ожидаем, что он будет использоваться больше в будущем”, — сказала де Болле.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса.