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Злочинці експлуатують пандемію коронавірусу - Європол

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Шахраї, кіберзлочинці, організовані злочинні групи і педофіли використовують в своїх інтересах пандемію коронавірусу для активізації своєї діяльності на всій території ЄС. Про це повідомила виконавчий директор Європолу Катерін Де Болле в п'ятницю, передає УНН з посиланням на Politico.

Так, незважаючи на те, що в багатьох країнах зафіксовано скорочення кількості злочинів, таких як крадіжки зі зломом і вуличні бійки, Європол повідомив про зростання онлайн-злочинів, спрямованих на використання підвищеної тривоги і того факту, що так багато людей працюють з дому.

Деякі з кібератак були ретельно скоординовані, націлюючись на критично важливу інфраструктуру.

"Ми не можемо забувати про те, що відбувається в кримінальному світі. Злочинні організації використовують страх людей, використовуючи той факт, що вони шукають інформацію", - заявила в інтерв'ю виданню де Болле.

Із закриттям шкіл по всьому блоку Європол також відзначив зростання дитячої експлуатації, оскільки мільйони дітей проводять більше часу в Інтернеті, що робить їх відкритими для педофілів, які активізували свою діяльність. Національні поліцейські сили, тим часом, зіткнулися з різким зростанням насильства в сім'ї: у Франції за тиждень стався стрибок більш ніж на 30%, зазначає видання.

"У нас є величезна кількість людей, що зловживають дитячими матеріалами в Інтернеті. Ми отримуємо різну інформацію від держав-членів про те, що педофіли шукають матеріали для експлуатації в Інтернеті", - заявила де Болле.

Ще одна сфера для злочинності, за даними Європолу - це контрафакт, оскільки злочинці користуються браком коштів, а схвильовані люди виходять в інтернет, щоб закуповувати медичні товари.

Популярні схеми включають псевдо-тести на коронавірус, підроблені маски і фіктивні фармацевтичні продукти, що рекламуються як лікування від COVID-19.

Серед джерел злочинності, зі слів Де Болле, користуються ситуацією як окремі злочинці, так і організована злочинність.

У звіті Європолу, що має назву "Пандемічна спекуляція" і об'єднує інформацію від поліцейських сил по всьому блоку, особлива увага приділяється зростанню кіберзлочинності.

Замість того, щоб винаходити нові схеми, кіберзлочинці адаптували традиційні фішингові шахрайські розсилки, пов'язуючи їх з коронавірусом, щоб привернути увагу.

Ризик кіберзлочинності посилюється тим фактом, що мільйони людей працюють з дому.

"Вони стають все більш і більш витонченими", - сказала Де Болл про фішинг-шахрайства, більшість з якого було направлено на установку шкідливих програм.

"Ми також бачимо фальшиві сайти, фальшиві новини і фальшиві новини про рішення в зв'язку з коронавірусом", - додала вона.

За даними Європолу, злочинці також стали застосовувати шахрайство, відоме як "бабусин трюк" або "трюк племінника", в якому фальшиві "лікарі" кажуть, що нібито повинні провести тест на коронавірус - тільки щоб проникнути і пограбувати чийсь будинок.

"Багато людей приймають це і дозволяють цим злочинцям входити в свої будинки. У нас є різні країни, де цей трюк використовується, і ми очікуємо, що він буде використовуватися більше в майбутньому", - сказала де Болле.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон попередив своїх колег по ЄС про те, що Шенгенська зона може розвалитися, якщо країни Євросоюзу не продемонструють солідарність на тлі пандемії коронавірусу.

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