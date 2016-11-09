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15 марта, 19:03 • 113759 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162473 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135476 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128157 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111626 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104850 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101002 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участникам преступной группы грозит 15 лет заключения в Сумской области

Участникам преступной группы грозит 15 лет заключения в Сумской области

Киев • УНН

 • 7188 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей города Сумы, которые в составе преступной группы совершили ряд правонарушений. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Установлено, что один из них, как организатор, планировал совершение разбойных нападений, предоставлял указания и распределял заработанные средства. Сейчас собрано достаточно доказательств их причастности к разбойному нападению на три ювелирных магазина в г. Сумы, один в г. Шостка, ломбард и ограбления квартир. Во время обыска квартиры организатора обнаружено и изъято наркотическое средство.

Троих злоумышленников задержали непосредственно после ограбления 27 апреля 2016 года ювелирного магазина в г. Шостка. В этот же день была задержана гражданская жена одного из них. У женщины были изъяты похищенные ювелирные изделия, которые она перевозила рейсовым автобусом из Шостки в Сумы.

Трем лицам избрана мера пресечения - содержание под стражей. Женщина находится под домашним арестом.

Действия обвиняемых квалифицированы по ст.185 (кража), ст.186 (грабеж), ст.187 (разбой), ст.309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Участникам группы грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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