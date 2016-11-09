Участникам преступной группы грозит 15 лет заключения в Сумской области

Установлено, что один из них, как организатор, планировал совершение разбойных нападений, предоставлял указания и распределял заработанные средства. Сейчас собрано достаточно доказательств их причастности к разбойному нападению на три ювелирных магазина в г. Сумы, один в г. Шостка, ломбард и ограбления квартир. Во время обыска квартиры организатора обнаружено и изъято наркотическое средство.

Троих злоумышленников задержали непосредственно после ограбления 27 апреля 2016 года ювелирного магазина в г. Шостка. В этот же день была задержана гражданская жена одного из них. У женщины были изъяты похищенные ювелирные изделия, которые она перевозила рейсовым автобусом из Шостки в Сумы.

Трем лицам избрана мера пресечения - содержание под стражей. Женщина находится под домашним арестом.

Действия обвиняемых квалифицированы по ст.185 (кража), ст.186 (грабеж), ст.187 (разбой), ст.309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Участникам группы грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.