Злочинній групі загрожує 15 років ув'язнення на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох жителів міста Суми, які у складі злочинної групи вчинили ряд правопорушень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Встановлено, що один із них, як організатор, планував скоєння розбійних нападів, надавав вказівки та розподіляв зароблені кошти. Наразі зібрано достатньо доказів їх причетності до розбійного нападу на три ювелірні крамниці в м. Суми, одну в м. Шостка, ломбард та пограбування квартир. Під час обшуку помешкання організатора виявлено та вилучено наркотичний засіб.
Трьох зловмисників затримали безпосередньо після пограбування 27 квітня 2016 року ювелірного магазину в м. Шостка. Цього ж дня затримано цивільну дружину одного із них. У жінки були вилучені викрадені ювелірні вироби, які вона перевозила рейсовим автобусом із Шостки до Сум.
Трьом особам обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Жінка перебуває під домашнім арештом.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ст.185 (крадіжка), ст.186 (грабіж), ст.187 (розбій), ст.309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) КК України.
Учасникам групи загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.