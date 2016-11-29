Преступную группировку приговорили к 8 годам заключения в Житомирской области

Установлено, что в течение августа-декабря 2015 г. преступная группа из трех человек совершила на территории города Олевск и Олевского района Житомирской области четыре разбойных нападения на граждан.

Преступления совершались с угрозами применения огнестрельного оружия - обреза гладкоствольного охотничьего ружья.

С учетом степени общественной опасности и тяжести совершенных преступлений всех обвиняемых суд приговорил к лишению свободы сроком от шести до восьми лет и шести месяцев с конфискацией имущества.

Исковые требования потерпевших суд удовлетворил в полном объеме.