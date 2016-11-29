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Злочинне угрупування засудили до 8 років ув'язнення на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Злочинне угрупування засудили до восьми років ув'язнення на Житомирщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Злочинне угрупування засудили до 8 років ув'язнення на Житомирщині

Встановлено, що впродовж серпня – грудня 2015 року злочинна група з трьох людей здійснила на території міста Олевська та Олевського району Житомирської області чотири розбійні напади на громадян.

Злочини вчинялися з погрозами застосування вогнепальної зброї - обрізу гладкоствольної мисливської рушниці.

З урахуванням ступеня суспільної небезпечності та тяжкості вчинених злочинів усіх обвинувачених судом засуджено до позбавлення волі строком від шести до восьми років шести місяців з конфіскацією майна.

Позовні вимоги потерпілих судом задоволені в повному обсязі.

Українські Національні Новини

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