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Преступления РФ против Украины: важно создать совместную следственную группу в которую войдут прокуроры 39 стран - генпрокурор

Киев • УНН

 • 122983 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Важно создать международную следственную группу для эффективного расследования преступлений РФ в Украине, в которую войдут прокуроры из 39 стран, которые уже открыли дела из-за войны РФ против Украины. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я проговорила почти со всеми генеральными прокурорами... Генпрокуроры других стран профессионально и по человечески нас очень поддерживают, именно поэтому мы видим другие открытые уголовные производства", - сказала Венедиктова.

Детали

По ее словам, основания для открытия дел прокурорами других стран есть разные, в том числе и наличие переселенцев.

"Почему это для нас важно. Совместные следственные группы. Вы помните наши совместные группы по делу МН-17, где уже в обычном суде Гааги завершается слушание дела... Моя цель сейчас сделать такую же совместную следственную группу, и дай бог, что в ней было 39 стран, которые поддерживают нас и возбудили дела", - рассказала Венедиктова.

Дополнение

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге по делу войны России против Украины состоялось 7 марта.

Министерство иностранных дел поддержало инициативу по созданию специального трибунала для наказания руководства Российской Федерации за ее агрессию против Украины. Созданием трибунала будет заниматься коалиция государств, в то время, как Украина будет собирать доказательства преступлений.

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