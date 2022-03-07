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МЗС підтримало створення трибуналу для Росії за вторгення в Україну

МЗС підтримало створення трибуналу для Росії за вторгення в Україну

Київ • УНН

 • 66843 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністерство закордонних справ підтримало ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва Російської Федерації за її агресію проти України. Створенням трибуналу займатиметься коаліція держав, в той час, як Україна збиратиме докази злочинів. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву глави МЗС.

Цитата

"З огляду на безпрецедентний за більш ніж 80 років характер неспровокованої агресії та відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення РФ та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людства, я підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства щодо створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України, - заявив очільник відомства Дмитро Кулеба.

Деталі

Голова МЗС зазначив, що прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у минулому сторіччі.

"У січні 1942 року в Лондоні представники дев’яти держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу. Я вдячний провідним фахівцям з міжнародного права, які розробили проєкт декларації та заяви із закликом до створення спеціального трибуналу для покарання керівництва РФ за злочин агресії проти України", - підкреслив Кулеба.

Міністр також зауважив, що Україна цілковито підтримує цю ініціативу, а Міністерство закордонних справ вже розпочало роботу над її втіленням.

"Окремо наголошую, що робота над створенням трибуналу не замінює, а доповнює наявні справи за вчинені в ході агресії воєнні злочини та злочини проти людяності, які нині розслідуються у Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини", - резюмував Кулеба.

Додамо

Як стало відомо, Євросоюз готує нові санкції проти Росії, деякі з них можуть бути запроваджені вже у вівторок, 8 березня.

ЄС також працює над посиленням свого режиму дотримання санкцій, у тому числі щодо криптовалют, та обмеженням того, як вони можуть бути використані для обходу заходів, пише видання.

Раніше Захід ввів кілька пакетів санкцій проти Росії за її вторгення в Україну. Зокрема, ЄС схвалив відключення семи банків РФ від SWIFT.

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