Злочини РФ проти України: важливо створити спільну слідчу групу до якої увійдуть прокурори 39 країн - генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Важливо створити міжнародну слідчу групу для ефективного розслідування злочинів РФ в Україні, до якої увійдуть прокурори з 39 країн, які вже відкрили справи через війну РФ проти України. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
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"Я проговорила майже з усіма генеральними прокурорами... Генпрокурори інших країн професійно та по людяному нас дуже підтримують, саме тому ми бачимо відкриті інші кримінальні провадження", - сказала Венедіктова.
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За її словами, підстави для відкриття справ прокурорами інших країн є різні, зокрема й наявність переселенців.
"Чому це для нас важливо. Спільні слідчі групи. Ви пам'ятаєте наші спільні групи у справі МН-17, де вже у звичайному суді Гааги завершується слухання справи... Моя мета зараз зробити таку саму спільну слідчу групу, і дай боже, що в ній було 39 країн, які підтримують нас і порушили справи", - розповіла Венедіктова.
Доповнення
Перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни Росії проти України відбулося 7 березня.
Міністерство закордонних справ підтримало ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва Російської Федерації за її агресію проти України. Створенням трибуналу займатиметься коаліція держав, в той час, як Україна збиратиме докази злочинів.