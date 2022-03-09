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Злочини РФ проти України: важливо створити спільну слідчу групу до якої увійдуть прокурори 39 країн - генпрокурор

Злочини РФ проти України: важливо створити спільну слідчу групу до якої увійдуть прокурори 39 країн - генпрокурор

Київ • УНН

 • 122984 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Важливо створити міжнародну слідчу групу для ефективного розслідування злочинів РФ в Україні, до якої увійдуть прокурори з 39 країн, які вже відкрили справи через війну РФ проти України. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я проговорила майже з усіма генеральними прокурорами... Генпрокурори інших країн професійно та по людяному нас дуже підтримують, саме тому ми бачимо відкриті інші кримінальні провадження", - сказала Венедіктова.

Деталі

За її словами, підстави для відкриття справ прокурорами інших країн є різні, зокрема й наявність переселенців.

"Чому це для нас важливо. Спільні слідчі групи. Ви пам'ятаєте наші спільні групи у справі МН-17, де вже у звичайному суді Гааги завершується слухання справи... Моя мета зараз зробити таку саму спільну слідчу групу, і дай боже, що в ній було 39 країн, які підтримують нас і порушили справи", - розповіла Венедіктова.

Доповнення

Перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни Росії проти України відбулося 7 березня.

Міністерство закордонних справ підтримало ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва Російської Федерації за її агресію проти України. Створенням трибуналу займатиметься коаліція держав, в той час, як Україна збиратиме докази злочинів.

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