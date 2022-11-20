Преступления чвк "вагнера" в Мали: росСМИ опубликовали доклад

Детали

В сентябре 2021 года стало известно, что руководство Мали на фоне разрыва отношений с западными союзниками обсуждает возможность соглашения c чвк "вагнера". Наемники должны были обучать малийских военных и обеспечивать защиту чиновников. В мид рффактически подтвердили соглашение, подчеркнув, что российская власть не имеет к ней никакого отношения. Сам пригожин в мае 2022 года по запросу журналистов отрицал присутствие вагнеровцев в Мали, называя "легендой" само существование военной кампании. Однако в сентябре 2022 он признал, что создал чвк в 2014 году.

После того, как вагнеровцы прибыли в страну, местные жители обвиняли их в преступлениях, чаще всего с участием местных военных. В докладе приводится несколько сообщений и свидетельств о массовых убийствах, внесудебных казнях, сексуальном насилии, произвольных арестах, ограблениях и запугивании мирных жителей. В общем, согласно исследованию, вагнеровцам приписывают более 370 таких эпизодов.

Чаще всего насилие было направлено против представителей народа фулани, которых связывают с вооруженными исламскими группировками в Мали. Так среди самых известных и задокументированных правозащитниками случаев – массовые убийства жителей Догофри и Мури, где в начале 2022 года, по самым осторожным оценкам, погибли более 330 мирных жителей.

Еще не менее 300 человек были убиты в конце марта во время "контртеррористической" операции в городе Мура, который контролировали джихадисты. Утром 27 марта возле городского рынка произошла перестрелка около 30 джихадистов с прибывшими на вертолетах военными. В результате погибли несколько исламистов, мирных жителей и по меньшей мере двое иностранных солдат. Предполагают, что это были русские наемники. После этого, как утверждают очевидцы, военные в поисках выживших противников заблокировали выходы из города, убивая всех, кто пытался сбежать, задержали и допросили сотни мирных жителей, в основном мужчин. При задержании у них отбирали телефоны и другие ценности. Затем задержанных разделили на несколько групп и выборочно убивали. Власти Мали отчитались об успешной "контртеррористической" операции, заявив, что с 23 по 31 марта были убиты 203 "террориста" и еще 51 человек арестован. О жертвах среди гражданских ведомство не упомянуло.

Как говорится в докладе, участие вагнеровцев в "контртеррористических" операциях власти Мали не привело к успеху этих операций. Более того, присутствие чвк "вагнера" ​​усугубило ситуацию с безопасностью в стране. В мае ООН сообщала, что количество нарушений прав человека, совершенных малийскими военными против мирных жителей, выросло в 10 раз с конца 2021 года до первого квартала 2022 года. По оценкам ACLED, с января по апрель местные военные и чвк "вагнера" ​​убили не менее 456 мирных жителей. В октябре США заявили, что по прибытии российских наемников количество терактов в Мали только возросло: за последние полгода их стало на 30% больше.

Из-за продолжающегося конфликта малийцы вынуждены покидать страну. В частности, они едут в соседнюю Мавританию. В приграничных районах страны с января по сентябрь 2022 поселилось более 15 тысяч граждан Мали.

Напомним

Основатель частной военной компании "вагнер" евгений пригожин заявил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях россии.