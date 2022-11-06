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пригожин заявил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях рф

пригожин заявил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях рф

Киев • УНН

 • 249467 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Основатель частной военной компании "вагнер" евгений пригожин заявил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях рф. Он добавил, что центры будут состоять из местного населения, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По мнению пригожина, ополчение должно состоять из первой линии, то есть из жителей Курской и Белгородской областей рф, поскольку они "как никто знают свои территории". Финансировать их потребности он предлагает региональному бизнесу. пригожин отметил, что пвк "вагнер" также готова выделять на работу центров необходимые средства.

Цитата

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В том случае, когда враг придет на российскую землю, все 100% станут в защиту своей страны", - говорится в заявлении пресс-службы пригожина.

Напомним

По данным британской разведки, новомобилизованные россияне, вероятнее всего, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.

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