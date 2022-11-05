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Мобілізовані росіяни мають мінімальну підготовку або взагалі без неї - британська розвідка

Мобілізовані росіяни мають мінімальну підготовку або взагалі без неї - британська розвідка

Київ • УНН

 • 307157 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Новомобілізовані росіяни, найімовірніше, мають мінімальну підготовку або взагалі не проходять її, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Цитата

"Щойно мобілізовані військовозобов’язані, швидше за все, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі. Досвідчених офіцерів та інструкторів було відправлено воювати в Україну, і деякі з них, ймовірно, були вбиті під час конфлікту", - йдеться у звіті.

Деталі

Так, у МО Британії зауважують, що росія, ймовірно, щосили намагається забезпечити військову підготовку для своєї нинішньої мобілізаційної кампанії та щорічного осіннього призову на військову службу.

"Російські збройні сили вже були перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 000 військовослужбовців, необхідних для їхньої "часткової мобілізації". Ці проблеми будуть посилюватися додатковим регулярним осіннім щорічним призовом, (...) який, як очікується, залучить додатково 120 000 військовослужбовців", - вказали у британській розвідці.

"Російські сили проводять навчання в білорусі через брак особового складу, боєприпасів та коштів у росії. Розгортання військ із мінімальною підготовкою або без неї забезпечує невеликі додаткові наступальні бойові можливості", - резюмували у британській розвідці.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 75 440 осіб.

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