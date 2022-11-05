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Мобилизированные россияне имеют минимальную подготовку или вообще без нее - британская разведка

Мобилизированные россияне имеют минимальную подготовку или вообще без нее - британская разведка

Киев • УНН

 • 307156 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Новомобилизованные россияне, скорее всего, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Цитата

"Новомобилизованные военнообязанные, скорее всего, имеют минимальную подготовку или не имеют ее вообще. Опытных офицеров и инструкторов было отправлено воевать в Украину, и некоторые из них, вероятно, были убиты во время конфликта", - говорится в отчете.

Детали

Так, в МО Британии отмечают, что россия, вероятно, изо всех сил пытается обеспечить военную подготовку для своей нынешней мобилизационной кампании и ежегодного осеннего призыва на военную службу.

"Российские вооруженные силы уже были перегружены, обеспечивая подготовку примерно 300 000 военнослужащих, необходимых для их "частичной мобилизации". Эти проблемы будут усугубляться дополнительным регулярным осенним призывом, (...) который, как ожидается, привлечет дополнительно 120 000 военнослужащих", - указали в британской разведке.

"Российские силы проводят обучение в беларуси из-за отсутствия личного состава, боеприпасов и средств в россии. Развертывание войск с минимальной подготовкой или без нее обеспечивает небольшие дополнительные наступательные боевые возможности", - резюмировали в британской разведке.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 75 440 человек.

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