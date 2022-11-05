Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 75 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 75 440 (+600) человек ликвидировано,



танков ‒ 2758 (+8),



боевых бронированных машин ‒ 5601 (+21),



артиллерийских систем – 1776 (+4),



РСЗО – 391 (+0),



средств ПВО ‒ 202 (+1),



самолетов – 277 (+0),



вертолетов – 260 (+2),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),



крылатых ракет ‒ 399 (+2),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10),



специальной техники – 155 (+0).



"Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

ВСУ уничтожили два вертолета Ка-52, две ракеты, 11 "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня.