Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 75 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 75 440 человек, 2758 танков, 260 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 75 440 (+600) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2758 (+8),
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- боевых бронированных машин ‒ 5601 (+21),
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- артиллерийских систем – 1776 (+4),
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- РСЗО – 391 (+0),
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- средств ПВО ‒ 202 (+1),
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- самолетов – 277 (+0),
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- вертолетов – 260 (+2),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),
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- крылатых ракет ‒ 399 (+2),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10),
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- специальной техники – 155 (+0).
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"Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
ВСУ уничтожили два вертолета Ка-52, две ракеты, 11 "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня.