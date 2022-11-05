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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 75 тысяч

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 75 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 75 440 человек, 2758 танков, 260 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 75 440 (+600) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2758 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 5601 (+21),
  • артиллерийских систем – 1776 (+4),
  • РСЗО – 391 (+0),
  • средств ПВО ‒ 202 (+1),
  • самолетов – 277 (+0),
  • вертолетов – 260 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 399 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10),
  • специальной техники – 155 (+0).

"Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

ВСУ уничтожили два вертолета Ка-52, две ракеты, 11 "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские Национальные Новости

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